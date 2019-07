Książka "Wordpress 5 dla początkujących" już w sprzedaży!

Zatrudnij WordPressa na pełny etat!

Marzysz o własnej stronie internetowej, ale brakuje Ci umiejętności informatycznych? WordPress to popularne narzędzie, które umożliwi Ci zaistnienie w sieci! Przeznaczone pierwotnie do obsługi blogów, aktualnie jest używane przez miliony użytkowników do prowadzenia prostych stron internetowych, a przez korporacje do promocji oraz sprzedaży usług i produktów. WordPress nieustannie ewoluuje, a jego najnowsza wersja, rozbudowana o nowy edytor treści - Gutenberg, pomoże Ci w kilku krokach stworzyć nowoczesną stronę. Niezależnie od tego, czy marzysz o karierze profesjonalnego administratora serwisów internetowych, czy po prostu chcesz zaprezentować swoją firmę, twórczość lub własny projekt w internecie, z pewnością warto bliżej poznać ten CMS.

Książka WordPress 5 dla początkujących pokaże Ci, jak szybko rozpocząć przygodę z tym systemem. Dowiesz się, od czego zacząć tworzenie strony, jak sprawnie tworzyć i formatować wpisy, dodawać do stron materiały graficzne, filmowe i dźwiękowe, tworzyć strukturę serwisu i definiować elementy nawigacyjne. Dzięki lekturze poznasz sposoby zarządzania komentarzami i użytkownikami oraz nauczysz się zmieniać ustawienia i aktualizować system, a także dodawać motywy i wtyczki. Dowiesz się nawet, jak pozycjonować i optymalizować stronę oraz sprawić, aby była przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem książki jest przygotowany z myślą o początkujących administratorach stron zestaw ćwiczeń, które pomogą poznać WordPressa w praktyce.

W książce między innymi:

Szybka instalacja WordPressa i uruchamianie pierwszego serwisu

Tworzenie, edycja i formatowanie treści tekstowych

Osadzanie zdjęć i treści multimedialnych

Motywy, wygląd i hierarchia stron serwisu

Dodawanie i konfiguracja elementów nawigacyjnych

Zarządzanie użytkownikami i tworzenie stron posiadających wielu autorów

Rozbudowa strony o dodatkowe funkcjonalności - instalacja i konfiguracja wtyczek

Aktualizacje, dbanie o bezpieczeństwo systemu i ochrona przed spamem

Integracja strony z portalami społecznościowymi

Podstawy CSS i HTML

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych

Pozycjonowanie i optymalizacja stron

