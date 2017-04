Szkolenie "Strona internetowa w WordPressie"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Strona internetowa w WordPressie"



Termin:



6-7 maja 2017 w godzinach 9 - 17



Miejsce:



Warszawa



Centrum Fundacji Aktywizacja

ul. Narbutta 49/51

02-529 Warszawa



Opis szkolenia:



Stwórz samodzielnie swoją stronę internetową w pod okiem trenera podczas szkolenia "Strona internetowa w WordPressie". Płacisz kwotę niższą od zlecenia stworzenia strony zewnętrznej firmie – zyskujesz zarówno atrakcyjną, funkcjonalną oraz (co najważniejsze) działającą stronę internetową jak i umiejętności, które z pewnością przydadzą się w przyszłości!



Szkolenie odbywa się w pracowni komputerowej wyposażonej w komputery stacjonarne z monitorami 19" - nie ma potrzeby przynoszenia własnego sprzętu.



100% PRAKTYKI – podczas szkolenia zajmujemy się tylko i wyłącznie tworzeniem od podstaw stron internetowych kursantów.



Grupa docelowa:



Szkolenie dedykowane jest osobom początkującym, które :



- chcą stworzyć swoją stronę internetową samodzielnie od podstaw (strona firmowa, portfolio, strona prywatna, strona projektu itp.)

- nie posiadają żadnej wiedzy lub posiadają niewielką wiedzę na temat WordPressa

- posiadają umiejętność obsługi komputera, obsługi przeglądarki internetowej oraz korzystania z Internetu.



Program szkolenia:



- Instalacja CMS na serwerze oraz podstawowa konfiguracja

- Dobór odpowiedniego szablonu graficznego

- Dodawanie wpisów i stron

- Dostosowywanie ustawień strony

- Tworzenie galerii zdjęć

- Tworzenie menu

- Dostosowywanie paska bocznego i dodawanie widgetów

- Ochrona strony przed spamem

- Tłumaczenie motywów i wtyczek

- Aktualizacje i backupy strony

- Wstęp do optymalizacji i pozycjonowania strony

> Dobór odpowiednich słów kluczowych

> Optymalizacja strony pod kątem SEO

> Zdobywanie linków

- Dodawanie do strony dodatkowych funkcjonalności

> Formularz kontaktowy

> Statystyki

> Newsletter

> Mapy Google

> Mapa strony

> Reklamy Google AdSense

> Integracja z portalami społecznościowymi

- Wstęp do tworzenia sklepu internetowego za pomocą wtyczki WooCommerce

- Tworzenie niestandardowych typów postów, własnych pól i taksonomii



W cenie szkolenia:



- materiały dydaktyczne

- certyfikat ukończenia szkolenia

- domena .pl (na 1 rok)

- hosting strony (na 1 rok)

- konsultacje i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia

- kupon zniżkowy - 40% do sklepu z motywami TemplateMonster



Dodatkowe informacje:



- miejsce szkolenia jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- wystawiamy faktury VAT



Więcej informacji:



http://wpwizard.pl/szkolenie-wordpress-warszawa-6-7-05-2017/